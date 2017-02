Uvêr skaper trøbbel på vegane 

Det er tysdag morgon kolonnekøyring på riksveg 7 over Hardangervidda, opplyser Statens vegvesen til NRK tysdag morgon.

– Og det er fare for at det kan bli heilt stengt for små køyretøy, seier trafikkoperatør Kjetil Larsen, som forklarar at årsaka er uvêr og dårleg sikt.

Vegvesenet oppfordrar store køyretøy til å bruke kjetting.

Fleire vegar vart natt til tysdag heilt stengde, blant anna fylkesveg 50 mellom Hol og Aurland – også det på grunn av uvêr. Også på fylkesveg 53 mellom Tyin og Årdal kan det bli stengt på kort varsel.

Vegvesenet melder på Twitter at fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet i Hedmark og Oppland er stengt. Politiet i Hedmark opplyser på Twitter at det er ein del vatn på vegane i området Hamar og Ringsaker og ber bilistane vere merksame på dette.

Trøbbel er det også på vegane i Buskerud og Telemark på grunn av kraftig regnvêr, som har komme som sludd eller våt snø i høgareliggjande strøk.

I Akershus er fylkesveg 256 ved Knatten stengt på grunn av flaum.

