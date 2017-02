Venstre vil endre aksjeforvaltinga i oljefondet 

Aksjeplukking er ifølgje Dagens Næringsliv at forvaltarane i oljefondet «veddar» på kva aksjar dei trur kan gjere det betre enn marknaden elles.

– Erfaringane viser at ein kan stille spørsmål ved om resultatet av aksjeplukkinga veg opp for kostnadane og risikoen, seier finanspolitisk talsmann Terje Breivik i Venstre.

Ifølgje avisa har den aktive aksjeforvaltninga i oljefondet vore kostbar på grunn av høge forvaltarhonorar, men har gitt dårlege resultat. Oljefondet har avvist dette.

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) seier det ikkje er nokon grunn til å tru at oljefondet er betre enn andre forvaltarar.

– I gjennomsnitt er det ikkje mogleg å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnadar blir avkastinga derfor typisk lågare enn indeks, seier ho. Finansprofessor Bernt Arne Ødegaard ved Universitetet i Stavanger er ueinig og seier det er negativt for fondet om det blir meir passivt.

Regjeringa har foreslått å auke aksjehandelen i oljefondet til 70 prosent, men har ikkje stortingsfleirtalet bak seg. Venstre vil vere med på å auke aksjehandelen, men då må fondet kvitte seg med den aktive aksjeforvaltinga. KrF avviser ikkje ein auke i aksjehandelen, men ønskjer meir informasjon før dei gjer seg opp ei meining om aktiv forvalting, mens Arbeidarpartiet opplyser at dei er opne for diskusjonen. Statssekretær Tore Vamraak (H) i finansdepartementet opplyser at diskusjonen om den aktive forvaltinga av oljefondet først vil bli vurdert neste år.

(©NPK)