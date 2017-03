–Arbeidstakarane blir taparane med lange permitteringar

Etter at permitteringsperioden vart utvida er fleire arbeidsledige lenger, det fører ikkje til at fleire kjem i jobb og mange går ut heile permitteringsperioden før dei søkjer nye jobbar, om dei blir sagde opp, skriv VG.

Onsdag publiserer Nav ein rapport om korleis endringane i permitteringsreglane har påverka dei som blir permitterte.

–Dei permitterte får mindre utbetalt i denne perioden og taper dermed lønn. Er ein permittert over tid, kan dette føre til større økonomisk tap, ein får hol i CV-en og det kan bli vanskelegare å komme i jobb igjen, seier seniorrådgjevar Johannes Sørbø i Nav. Han har vore med på å lage rapporten som konkluderer med at endringar i permitteringsperioden må gjerast med varsemd.

Hauglie seier det er rom for forbetring i systemet.

– Eg vil derfor invitere partane i arbeidslivet til å bli med å gå gjennom permitteringsordninga for å sjå på moglegheiter for å tilpasse arbeidsgjevarbetalinga: Målet er at folk ikkje går permitterte lenger enn nødvendig, seier ho.

