Barnevernsteneste i Oppland får stryk av Fylkesmannen

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstenesta. I tilsynet er sakene til 253 barn gått gjennom, og Fylkesmannen har kome til at det er gjort brot på barnevernslova og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, går det fram av ei pressemelding frå Fylkesmannen.

– Vi ser svært alvorleg på det omfanget av svikt i barnevernstenesta som er avdekt her. Vi har sett at det er store variasjonar mellom kommunane og har vore urolege for om fylkesmennene har oversikt over tilstanden og risikoområda i kommunane, seier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i ein kommentar til NTB.

Ho strekar under at det er viktig at det blir gjort grundige og ærlege gjennomgangar, slik Fylkesmannen i Oppland har gjort i denne tilsynssaka.

– Vi ser at Nordre Land har teke dette på alvor, og vi legg til grunn at dette blir følgt tett opp med kortsiktige og langsiktige tiltak, seier ho.

Land barnevernsteneste er eit samarbeid mellom kommunane Nordre Land og Søndre Land, med Nordre Land som vertskommune.

Tilsyn viktig

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet meiner at saka viser kor viktig det er med tilsyn.

– Ein viktig funksjon for tilsynet er å fanga opp svikt. Ved å avdekkja eksisterande svikt, bidreg tilsynet til fylkesmennene til betre tenester i kommunen. Vi føreset at fylkesmannen følgjer opp kommunen, seier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet i ein kommentar til NTB.

Han legg til at det i år er løyvd 20 millionar kroner til nye kompetansetiltak i barnevernet.

– Frå i haust skal det mellom anna etablerast nasjonale opplæringstilbod om undersøkings- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etablerast eigne rettleiingsteam som skal hjelpa kommunar med store utfordringar, seier Terning.

Tek funn på alvor

Fylkesmannen skriv at tilsynet viser at tenesta sviktar på alle område, frå arbeidet til kommunen med meldingar, undersøkingar, til hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterheim.

Nordre Land skriv på nettsida si at kommunane tek funna til fylkesmannen på alvor.

– Tilsynet til fylkesmannen har avdekt ein god del manglar i korleis vi arbeider i den enkelte barnevernssak. Det fulle omfanget har eg ikkje vore kjend med tidlegare, men tenesta har meldt om store utfordringar, seier rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, i ein kommentar til NTB.

Snekkestad seier at kommunen sidan desember har arbeidd på høggir med å forbetra tenesta.

