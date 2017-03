Breiviks soningsregime er ikkje i strid med menneskerettane

Staten får full oppreising av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brote terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettar under soning.

Breivik saksøkte staten for brot på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigande og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, og for manglande behandling av den mentale sårbarheita hans. Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brote nokon av desse reglane i sin dom.

Breivik vart dømt for 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepa på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 menneske vart drepne.

(©NPK)