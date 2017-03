Dobbeltspor på Sørlandsbanen i 2035

I den nye nasjonale transportplanen er det sett av noko over 1 milliard kroner til samankopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, fortel Fædrelandsvennen.

Den nye togstrekninga gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetida frå Kristiansand til Oslo blir redusert med halvannan time.

– Dette er ein milepæl og eit prosjekt som heile landsdelen har stått samla om, seier Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Samankoplinga må sjåast i samanheng med dobbeltsporet jernbane som er planlagt frå Oslo til Porsgrunn. Vidare frå Porsgrunn skal altså Grenlandsbanen koma. Desse to utbyggingane vil til saman få reisetida mellom Kristiansand og Oslo ned i 3 timar og 23 minutt, fortel avisa. I dag tek turen rundt fem timar.

At sjølve bygginga ikkje startar for rundt 2030 og at strekninga ikkje skal stå klar før i 2035, skuffar SVs førstekandidat i Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen.

– Vi treng eit skikkeleg løft,og då kan vi ikkje venta 18 år, seier ho til Fædrelandsvennen.

