E-tenesta flyttar på stillingar i Finnmark

– Dette er svært beklageleg for dei tilsette, seier ordførar i Sør-Varanger Rune Rafaelsen til NRK.

Han set spørsmålsteikn ved om det er klokt å flytte stillingar frå den einaste grensekommunen til Russland.

– Eg synest det er veldig beklageleg at Noreg svekkjer sitt nasjonale nærvær i Sør-Varanger. Det å ha militær etterretning her er veldig viktig, for Noreg og for kommunen, meiner han.

Forsvarets stasjon i Varanger er ein lytte- og peilestasjon, men har også ansvar for eit administrasjons- og støtteelement på Høybuktmoen og ei innsamlingseining på Viksjøfjell.

