Utøya-naboar føler dei blir framstilte som egoistiske og vanskelege

AUF-leiar Mani Hussaini og leiar for støttegruppa Lisbeth Røyneland presenterte 9. februar forslaget sitt til ny løysing for ein minnestad etter 22. juli-terroren. Dei føreslår ein minnestad på tomta som AUF eig på Utøykaia.

Naboane var ikkje varsla om pressekonferansen på førehand, og dei reagerte dessutan kraftig på at dei heller ikkje denne gongen blei tekne med i diskusjonen om forslaget på førehand. Naboane hadde då allereie saksøkt staten for vedtaket om å plassera minnestaden på Sørbråten.

–Vi inviterte derfor raskt til eit møte med Hole kommune, velforeininga og naboane i området som saka vedkjem, for å få synspunkta deira, seier Sanner til Dagsavisen. Møtet blei halde måndag, og naboane er framleis kritiske.

– Ingen dialog

– Vi opplever ingen dialog i møtet, men ein presentasjon av eit forslag der alle rammene ligg fast og der vi ikkje har nokon påverknad på prosessen med val av plassering, heiter det i ei pressemelding advokat Harald Stabell har sendt ut på vegner av naboane det vedkjem. Naboane reagerer også på at dei meiner dei blir framstilte som egoistiske og vanskelege.

– Det einaste vi ber om, er at den psykiske helsa vår skal bli teken vare på, og at vi frivillig og etter eige ønske skal kunne oppsøkja ein nasjonal minnestad.

Inga avgjerd teken

Jan Tore Sanner strekar overfor NTB under at det førebels ikkje er teke noko avgjerd om å leggja minnestaden på Utøyakaia, men at han synest forslaget frå AUF er konstruktivt og interessant. Han meiner han har lytta til naboane, både ved å føreslå at det opphavlege minnesmerket "Memory Wound" ikkje blir realisert og ved å tilby å vurdera eit nytt alternativ.

Lokalmiljøet har tidlegare spelt inn eit forslag om minnestad ved E16. Sanner peikar derimot på at ein minnestad bør vera skjerma for støy, og at støttegruppa etter 22. juli-angrepa ikkje ønskjer denne plasseringa.

– Eg er oppteken av at vi får ein nasjonal minnestad som vi kan samlast om, og ser at Utøyakaia for mange allereie er ein stad det er knytt sterke kjensler til, seier Sanner.

(©NPK)