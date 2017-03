300 mann tilbake på jobb for Island Offshore

Dermed kan reiarlaget ta fire båtar ut av opplag. Det dreier seg om Island Spirit, Island Crusader, Island Crown og Island Endeavour.

– Med dette ser vi at over 300 mann er tilbake i arbeid, og det er lite som gler meg meir! Å sjå fartøy gå frå kai – eitt etter eitt – er ei fantastisk kjensle etter ein slik vinter, seier administrerande direktør Håvard Ulstein i Island Offshore Management AS.

I tillegg har Lundin hyra det gassdrivne søsterskipet Island Contender. Det gir fartøyet arbeid godt inn i 2017. Også Ocean Intervention III i Angola har fått forlengd kontrakten sin med Oceaneering med to månader no på nyåret, og diskusjonane om ei vidare forlenging er i gang.

I mars startar òg mobiliseringa av dei to brønnintervensjonsfartøya Island Wellserver og Island Frontier, som har lege i vinteropplag sidan oktober i fjor. Dei byrjar på dei 200 kontraktfesta dagane sine for Statoil i april.

(©NPK)