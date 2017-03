318 nominerte til Nobels fredspris for 2017

Det skriv Nobelkomiteen på sine eigne nettsider torsdag. Rekorden vart sett i 2016, da panelet peika ut den colombianske presidenten Juan Manuel Santos som fredsprisvinnar for rolla si i prosessen med å få slutt på ein over 50 lang borgarkrig i heimlandet. Da var det 376 nominerte.

Komiteen offentleggjer ikkje kven dei nominerte er, og rår dei som nominerer, til å gjere det same. Likevel hender det at nokon offentleggjer kven dei har nominert, og blant dei potensielle fredsprisvinnarane i år er redningsgruppa Dei kvite hjelmane frå Syria, ifølgje det tyske nyheitsbyrået DPA.

Statuttane til Nobelstiftelsen regulerer kven som kan nominere kandidatar til fredsprisen. Det gjeld mellom anna medlemmer av nasjonalforsamlingar og regjeringar, og tidlegare prismottakarar og styremedlemmer i organisasjonar som tidlegare har fått prisen.

Nominasjonsfristen for prisen gjekk ut 1. februar. Nobelkomiteen offentleggjer vinnaren av fredsprisen i oktober, før tildelinga i Oslo 10. desember, Alfred Nobels dødsdag.

Nobelkomiteen er førebels utan permanent leiar etter at komitéleiar Kaci Kullmann Five døydde 20. februar. Nestleiar Berit Reiss-Andersen fungerer som leiar for komiteen fram til det neste komitémøtet i byrjinga av mai. Dei andre medlemmene er Inger Marie Ytterhorn, Thorbjørn Jagland, Tone Jørstad og Henrik Syse.

(©NPK)