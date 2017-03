655 nye tilsette i politiet – mens direktoratet kutter

Kutta i Politidirektoratet kjem som ein følgje av at politidistrikta skal prioriterast. Hovudtrekka er at distrikta får meir pengar enn før, mens det blir kutta i både særorgana og Politidirektoratet, som har vakse kraftig dei siste åra, skriv Dagbladet.

– Det er ikkje lenger nokon vekstambisjon for Politidirektoratet. No er vi einige om at politidistrikta må få den ressurstilførselen dei no får, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård i samband med det såkalla disponeringsskrivet for norsk politi, som vart lagt fram torsdag.

Meir til distrikta

Politidirektoratet ønskjer å bruke meir pengar på politidistrikta og fordele pengane på ein annan måte enn dei førre 15 åra.

– Økonomimodellen vi har brukt før, har gjort at ein del distrikt har vorte underfinansierte. No får særleg dei små distrikta meir ressursar enn før, mens andre får mindre, seier Humlegård.

Fellestrekket for distrikta som får meir, er ifølgje direktoratet at dei har slite med økonomien over tid, og at dei har hatt bemanningsutfordringar.

Mindre til Trøndelag

Politidistrikta Innlandet, Nordland og Møre og Romsdal er blant vinnarane, mens Trøndelag politidistrikt, som er blant dei politidistrikta som har hatt best økonomi, får mindre å rutte med.

Leiar Carl Marius Michelsen i Norsk Tjenestemannslag Politiet rosar prioriteringane som no blir gjort, sjølv om han synest politidistrikta framleis burde fått meir pengar.

I rute med bemanningsmåla

Ifølgje Politidirektoratet skal det tilsetjast 655 politikvinner- og menn i politidistrikta i 2017. Etaten skal ved utgangen av året vere i rute med målet om 2 politifolk per 1.000 innbyggjarar, heiter det i ei pressemelding.

Det totale budsjettet er på 17 milliardar kroner. Inkludert dei såkalla frie midlane er auken på 1,6 milliardar kroner frå 2016. Politidistrikta kan får likevel berre 196 millionar kroner til fri disposisjon. Mellom anna går 1,28 milliardar kroner til å dekkje lønnsauke, pensjon og ekstrakostnader ved dyrare varer og tenester, skriv Politiforum.

