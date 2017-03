Enda ein pris til Vigdis Hjorth

Norsk kritikarlag delte ut litteraturkritikarprisane for bokåret 2016 i Oslo torsdag. Kritikarane gav den såkalla kortkort-romanen "Arv og miljø" svært god mottaking i fjor haust. Boka skapte òg stor debatt om etikk og røyndom i litteraturen.

Hjorth har allereie fått Bokhandlerprisen for den same romanen, som er utgitt på Cappelen Damm.

Kritikarprisen for beste sakprosabok for vaksne gjekk til Marit Paasche for boka "Hannah Ryggen. En fri", utgitt på Pax forlag, mens Tyra Teodora Tronstad fekk prisen for beste barne- og ungdomsbok for "Mørket kjem innanfrå" (Aschehoug).

Kritikarprisen for beste omsetjing gjekk til Kristin Sørsdal for "Historia om det tapte barnet" av Elena Ferrante (Samlaget).

Journalist og litteraturkritikar Anne Cathrine Straume i NRK vart kåra til Årets litteraturkritikar.

Prisen er eit trykk av Tom Stian Kosmo.

(©NPK)