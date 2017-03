Etterforskningsleiar sikker på at Eirik Jensen er skuldig

Politiinspektør Ketil Thue i det tidlegare Asker og Bærum politidistrikt leidde "Operasjon Silent", som var den som førte til at Cappelen vart arrestert i desember 2013.

Thue forklarte seg i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Han opplyste, ifølgje VG, at han sat mange timar i bil like ved bustaden til Gjermund Cappelen i Bærum og låg òg på hjul etter han. Politiet har sidan 1990-talet kjent til den no tiltalte hasjsmuglaren.

Mistenkte usunt forhold

Thue fortalde òg om mistanken om eit usunt informantforhold mellom Cappelen og den tidlegare polititoppen Eirik Jensen i Oslo politidistrikt.

– Det var snakk om problematikk rundt lekkasjar og eit usunt forhold. Informasjonen kom frå uavhengige informantar til politiet. Men vi har aldri tenkt at Jensen har vore ein del av Cappelens nettverk. Vi har vel tenkt at det har vore ein legitim grunn til samarbeidet, sa Thue.

SMS til Jensen

Da Cappelen fekk vite at hasjen var borte frå lageret i Sørkedalsveien i Oslo, sende han denne tekstmeldinga til Jensen: "Er du i byen? Vi må ta ein prat. Viktig!".

– Eg vart dårleg da eg fekk vite om denne meldinga og at Jensen var den andre personen som vart kontakta etter innbrotet. Kva kunne Jensen som politimann gjere med den informasjonen? sa Ketil Thue frå vitneboksen i Oslo tingrett.

– Kva tenkte du da? spurde aktor Kristine Schilling frå Spesialeininga for politisaker.

– Dæven, han er skuldig. Han hjelper han med narkotika. Det var fleire meldingar om "kontroll på personen" og "motordelar" og sånt, og da tenkte vi at Cappelen fekk hjelp, sa politiinspektøren, ifølgje VG.

Hasjrekneskap

Torsdag fekk retten òg ein gjennomgang av "hasjrekneskapar" frå Cappelens nettverk, skriv Dagbladet.

– Det er ikkje nokon ryddig rekneskap, men masse lappar, kodar, tal og kallenamn, sa politioverbetjent Synnøve Labråten frå kriminalavdelinga ved Asker og Bærum politidistrikt

Ho viste retten lappar i ulike storleikar og fargar, som var del av rekneskapen.

Den no pensjonerte politimannen Eirik Jensen nektar for å ha tatt imot pengar og for å ha hjelpt Gjermund Cappelen med hasjsmugling, mens Cappelen i retten har stått på påstandane om at det var slik.

