Fire sagt opp frå TV 2

– Det er fire tilsette som har fått oppseiing i posten. To av desse er medlemmer i Norsk Journalistlag. I første omgang vil vi krevje forhandlingar for desse, og så vil vi vurdere å ta ut ei stemning, seier nestleiar Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.

Kanalen varsla for rundt ti månader sidan at dei skulle kutte 350 millionar kroner innan 2020. Seinare vart det klart at om lag 177 årsverk skulle kuttast.

I byrjinga av februar kom det fram at ti av desse ikkje ville ta sluttpakke og gå frivillig i nedbemanningsrunden.

Akre seier arbeidsgivaren har grunngitt oppseiingane, men meiner dei er usaklege. TV 2 sjølv ønskjer ikkje å kommentere oppseiingssakene, men seier det framleis står igjen seks uløyste saker.

– Dei uløyste sakene skal behandlast separat og med ulike prosessar som tar omsyn til dialogen mellom arbeidsgivar og arbeidstakar. Ut over det ønskjer vi ikkje å kommentere detaljar i enkeltsaker, seier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til avisa.

