Helsetilsynet: 13-åringen i Lommedalen-saka fekk forsvarleg helsehjelp

Legen blir kritisert for ikkje å ha overhalde opplysningsplikta til barnevernstenesta og for ikkje å ha følgt opp pasienten tilstrekkeleg.

– Statens helsetilsyn har komme til at dei tre verksemdene Vestre Viken HF, Diakonhjemmet Sykehus og Oslo universitetssjukehus HF gav pasienten forsvarleg helsehjelp. Det har heller ikkje vore grunnlag for å ilegge enkeltpersonar administrative reaksjonar for brot på helselovgjevinga, heiter det på nettsidene til tilsynet.

Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sende saka over til Statens helsetilsyn for nærmare gransking. I alt er seks instansar granska av tilsynet. Det er Bærum kommune (BUP-Vest, avdeling Vinderen), Drammen sjukehus (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), Diakonhjemmet, Oslo universitetssjukehus (Regional seksjon for eteforstyrringar) og to fastlegar i Bærum.

13-åringen vart nyttårsaftan 2015 funnen død i hytta på Beitostølen der ho og mora budde, og obduksjonen viste at jenta døydde av avmagring.

Mor til jenta er tiltalt for grov mishandling. Saka kjem opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten blir sett i tinghuset på Gjøvik.

