Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkar-telefonar

Ho og regjeringa foreslår, ifølgje ABC Nyheter, gjennom utlendingslova og utlendingsforskrifta å gi politiet heimel til å undersøkje mobilane og datamaskinene til asylsøkarar for å få tak i fleire opplysningar enn det dei kan i dag.

Frå før kan politiet undersøkje desse eigedelane for å klarleggje identiteten til utlendingar.

– Vi vil at politiet skal kunne gjere undersøkingar for å avdekkje forhold som kan ha noko å seie for om søkaren kan utgjere ein tryggingstrussel, seier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, meiner dette bør brukast til å få informasjon om reiseruter og andre opplysningar som kan ha betyding for vurderinga av asylsøknader. I tillegg vil ho at undersøkingane skal kunne avdekkje opplysningar om menneskehandel eller -smugling.

Ho får støtte frå Justis- og beredskapsdepartementet, som i eit nytt lovforslag foreslår at visitasjon bør kunne gjerast som ei rutineundersøking.

Fleire andre europeiske land, mellom anna Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørgje for å komme til botns i identiteten til asylsøkarar utlendingsstyresmaktene er usikre på.

Statsminister Angela Merkel og regjeringa hennar vil opne for raskare utsending av avviste asylsøkarar ved å undersøkje mobiltelefonar og andre digitale einingar for å kunne slå fast identitet og opphavsland når søkarane seier dei har mista identitetspapira sine.

(©NPK)