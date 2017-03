Oljefondet investerte rekordmykje i Israel i fjor

Statens pensjonsfond utland – det såkalla oljefondet – la tysdag fram sin rapport for 2016. Fondet hadde ved årsskiftet ei samla behaldning på 25, 6 milliardar kroner i israelske aksjar og rentepapir, ein auke på éin milliard kroner frå året før, skriv Dagen.

Leiar Kathrine Jensen i Palestinakomiteen er lite imponert over rekordinvesteringa i Israel.

– Eg meiner Israel er ein apartheidstat. Dei har omkring 60 lover som diskriminerer dei som ikkje er jødar, og då særleg den palestinske befolkninga som bur i sjølve Israel, seier Jensen til avisa. Ho ber fondet vere merksame så dei ikkje investerer i selskap som bryt folkeretten i Israel eller andre stader.

–Etikkrådet i oljefondet bør ta dette på alvor, og gjennomføre eit etisk ansvar for investeringane, seier Jensen. Jørund Rytman (Frp), leiar for Israels venner på Stortinget, seier på si side at resultatet er gledeleg.

– Dette er bra for næringslivet og folket i Israel, og eg er sikker på at dette også er ei bra investering for det norske folk. Bak denne investeringa er det nok grundige analysar frå våre flinke folk i oljefondet, seier han.

(©NPK)