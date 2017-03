Oppgang i salet av "grøne" bilar

Pilene peikar opp for hybrid- og nullutsleppsbilar, men totalt gjekk bilsalet i februar ned samanlikna med same månad i fjor, viser tal frå bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

I februar vart det registrert nærmare 11.800 nye personbilar, ein nedgang på 3,6 prosent frå februar 2016. Men hittil i år har nybilsalet auka med 7 prosent samanlikna med i fjor. Også importen av bruktbilar aukar, til liks med bruktbilsalet, der det i februar vart gjennomført over 35.300 eigarskifte.

Samanlagt hadde nye bilar med hybriddrift eller nullutslepp ein marknadsdel på 48 prosent i februar. Dieselbilar stod for 27 prosent av dei nyregistrerte personbilane og bensinmotor 25 prosent.

På topp i registreringsstatstikken ligg Volkswagen, etterfølgt av Toyota, BMW og Volvo.

