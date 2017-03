Senterpartiet nærmar seg Frp i ny meiningsmåling

På meiningsmålinga som Norstat har utført for avisa rykker Frp 2,8 prosentpoeng tilbake til 13,2 prosent og Sp går 2,3 prosentpoeng fram til 10,9 prosent.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er klart fornøgd.

– Vi hadde som internt arbeidsmål å slå Frp i 2019 og gjere det på innhald: Vinne over sentraliserande politikk. Frp har vore Noregs tredje største parti og er eitt av to parti vi er mest ueinige med i sentraliseringspolitikken. Derfor er det eit mål for oss at dei får mindre innverknad, seier Vedum.

Arbeidarpartiet er framleis det største partiet, men fell 3,1 prosentpoeng ned til 31,2 prosent. Sosialistisk Venstreparti fell 0,4 prosentpoeng til 3,4 prosent. Venstre går opp med 0,4 prosentpoeng til 3,9. Høgre får 23,8 prosent (+1,2), KrF går opp til 5,4 prosent (+1,2), MDG får 2,7 prosent (-0,9) og Raudt får 3,2 prosent (+1,3).

(©NPK)