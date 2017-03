Snart mogleg å vippse pengar i nettbutikkar

Avtalen inneber at Netaxept, ei betalingsløysing frå Nets for sikker netthandel, gjer Vipps tilgjengeleg som betalingsmetode.

– Vår ambisjon er at Vipps skal vere eit fullgodt betalingsalternativ for alle som handlar på nett, og ikkje minst overfor dei mange store og små nettbutikkane. Derfor har det vore viktig for oss å få på plass ein samarbeidsavtale som inkluderer Vipps i Netaxept-løysinga frå Nets, seier Vipps-sjef Rune Garborg.

Planen er at Vipps gradvis skal gjerast tilgjengeleg for nettbutikkar som ønskjer å ta i bruk betalingsløysinga via Netaxept.

Fordelen for brukarane er at ein slepp å taste inn kortnummer, utløpsdato og sikkerheitskode når ein handlar på nett. Det einaste ein må gjere, er å taste mobilnummeret og godkjenne kjøpet.

(©NPK)