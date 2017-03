Virke krev endring i sjukelønn

– Eg er bekymra for at partane bak avtalen på mange måtar har pålagt seg sjølv ei teieplikt rundt ein så viktig debatt. Sjølv Nav har tatt til orde for at ordningane bør greiast ut og sjåast i samanheng med andre ordningar, seier direktør for arbeidsliv i Hovedorganisasjonen Virke, Inger Lise Blyverket, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

IA-avtalen, ein intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv, skal reforhandlast neste år. Før den tid meiner Virke at det er behov for ein grundig debatt, spesielt om arbeidsgjevarfinansiering og ytingar til sjuke.

– Eg forstår også at det ikkje er nokon veljarmagnet. Derfor er det mange politikarar som vegrar seg. Men ansvaret er for stort og kostnadane er for høge til ikkje å gjere noko med dette, både for den enkelte bedrift, den enkelte tilsette og for samfunnet som såleis, seier ho.

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik seier Virke kjem til å møte stor motstand frå fagrørsla dersom dei vil gå inn for kutt i sjukelønnsordningane for arbeidstakarar.

– Vi er ueinige i at sjukefråværet er veldig høgt i Noreg. Vi har ein stor del av befolkninga i arbeid, og dersom vi framleis vil ha det, vil det innebere ein viss størrelse i sjukefråværet. Det viktigaste er at vi faktisk har ein IA-avtale for å få ned fråværet, seier ho.

