Barnevernet braut lova då dømt overgripar fekk flytte inn hos småbarnsfamilie

Ein av fylkesmennene i Noreg starta gransking av saka i august, og konklusjonen er at barnevernstenesta i kommunen stod bak fleire kritikkverdige forhold og fire lovbrot, skriv Aftenposten.

Barnevernsleiaren i kommunen beklagar saka på det sterkaste.

Den pedofile mannen gjorde seg skuldig i grove seksuelle overgrep mot stedottera i to år etter at barnevernet i 2012 støtta seg på ei vurdering frå ein psykolog som gav grønt lys for at mannen kunne flytte inn.

– Eg så på det lite sannsynleg at han ville gjere seg skuldig i incest ut frå situasjonen slik den var. Men han har altså greidd å bløffe alle saman. Det beklagar eg på det sterkaste, sa han i eit intervju med avisa i november.

Mor til jenta fekk ikkje vite at sambuaren var tidlegare straffedømt for seksuelle overgrep mot barn. Overgrepa mot dottera blei avslørt i 2014, da var jenta sju år.

Mannen blei nyleg dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett. Saka blei anka til Høgsterett, som behandla straffeutmålinga denne veka. Dommen er førebels ikkje avsagt.

