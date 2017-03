Forlik mellom Ryanair og oppsagde Alessandra Cocca

Forliket inneber eit beløp tilsvarande tre årslønner, ifølgje advokaten til fagforeininga, Christen Horn Johannessen.

– Etter to klare rettsavgjerder var vi no klare for å få avgjort spørsmålet om oppseiinga av Cocca i Ryanair var usakleg. Etter forhandlingane har likevel Ryanair, saman med CrewLink, valt å betale Cocca eit beløp på 570.000 kroner, seier Parat-advokaten.

Årslønna var på 175.000 kroner i året, ifølgje fagforeininga.

For norsk rett

Parat har ført saka for retten på vegner av den italienske kabinarbeidaren. Domstolane i Noreg har avgjort at saka skulle førast for ein norsk og ikkje irsk rett, og etter norske lover. Nå blir saka likevel løyst utanom rettssystemet.

– Cocca har stått støtt i denne saka, som no har vart i fire år. Eg er glad for at både Ryanair og CrewLink har strekt seg så langt for å bøte på den uretten ho har vore utsett for. Parat og norske arbeidstakarar har mykje å takke henne for. No når dei store prinsipielle spørsmåla i saka allereie var avgjort i hennar favør, var det med dette forliket all grunn til å avslutte den fire år lange tvisten, seier advokat Christen Horn Johannessen.

– Kan ikkje springe frå forpliktingane

Parat-nestleiar Vegard Einan seier saka er ein siger for alle norske arbeidstakarar.

– Ei rad bransjar med luftfarten i spissen er i ferd med å bli internasjonaliserte. På fleire område er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgåve som ei sterk fagforeining er å vareta rettane til arbeidstakarar som jobbar i Norge. Denne saka har gitt oss dei nødvendige stadfestingane på at internasjonale selskap som ønskjer å operere i Noreg, ikkje kan springe frå forpliktingane sine, slik Ryanair har prøvd å gjere i denne saka, seier Einan.

