Listhaug vil innføre plikt til å melde frå om unge i tvangsekteskap

I den nye handlingsplanen frå regjeringa mot tvangsekteskap, kjønnslemlesting og negativ sosial kontroll, som blir lagt fram neste veke, går innvandrings- og integreringsdepartementet inn for å vurdere avvergingsplikt for personar som er kjende med at unge kan bli utsett for tvangsekteskap, skriv Dagbladet.

– Vaksne som er kjende med eller mistenkjer misbruk av barn har ei avvergingsplikt. Dette betyr at vaksne som veit om tilfelle skal varsle om dette, elles risikerer dei straff, seier innvandrings- og integreringsministeren til avisa. No ønsker ho å utvide denne plikta.

– Vi vil vurdere avvergingsplikt også for personar som veit om unge som kan bli utsett for tvangsekteskap, seier Listhaug. Ho viser til at mange av tvangsekteskapa er religiøst godkjent og ikkje fanga opp av det lovverket som er i dag.

– Dei er med andre ord ikkje gift i samsvar med det norske lovverket, men er likevel gift etter deira kultur fordi ekteskapet er religiøst godkjent. No skal vi sjå på måtar å stramme til regelverket, slik at det også blir kriminelt å tvangsgifte jenter i religiøst godkjende ekteskap. Dei som gjer dette mot jentene skal bli straffa, strekar ho under.

Sylvi Listhaug går ut i mammapermisjon etter arbeidsdagen hennar er ferdig fredag. Den nye handlingsplanen som blir lagt fram på kvinnedagen 8. mars vil derfor bli presentert av finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H).

(©NPK)