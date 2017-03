Lloyd Webber slepper endeleg Operafantomet laus på Noreg

Det blir premiere på Folketeateret i Oslo 7. september 2018, det som i si tid var scenen til Den Norske Opera. Bak framsyninga står Scenekvelder, som ifølgje NRK skal ha vore i "harde forhandlingar om pengar".

Lloyd Webber skal nemleg ha 25 prosent av omsetninga, når "Phantom of the Opera" går i Noreg. Prisen på framsyninga blir, ifølgje Dagbladet, på 70–80 millionar kroner.

– Vi har jobba i fire-fem år for å få rettane, seier produsent Karianne Jæger i Scenekvelder, som etter å ha ført "Singin' in the Rain" i hamn denne sesongen er klar for å sette opp "Les Misérables" til hausten.

Allereie i 2014 kom «Phantom of the Opera»-produsentane til Noreg for å vurdere Jægers arbeid med «Billy Elliot». Jæger har ifølgje NRK "høge ambisjonar" for den norske versjonen av musikalen, og vil "skape ei kjensle av West End".

Andrew Lloyd Webber er kjent for å vere streng på kven han slepp til. I 1992 gjekk han rettens veg og stoppa ei "Phantom of the Opera"-framsyning i Ås, og i 1995 gjekk han til sak mot fem norske konserthus og arrangøren av ei turnéframsyning med utdrag frå fleire av musikalane hans – inkludert Operafantomet.

(©NPK)