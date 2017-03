Over 20 sexdokker framstilt som barn stoppa i tollen

Dokkene er bestilt av menn i alderen 18 til 60 år busett ulike stader i landet. Nokre av mottakarane er tidlegare domfelt for seksuallovbrot, fleire har tilgang til barn via jobb eller familie, og fleire har hittil vore ukjente for politiet for liknande forhold, skriv NRK.

Dokkene er rundt ein meter lange, og nokre av dokkene har hatt barneklede på. Kripos vurderer at det å bestille sexdokker forma som eit barn er ein indikasjon på at dei som bestiller dokkene har ei seksuell tiltrekking til barn.

Påtalemakta meiner sexdokker som blir framstilt som barn blir ramma av paragraf 311 i straffelova: "Framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn".

Sør-Vest politidistrikt opplyser at dei har fire saker til behandling. Ein person er varetektsfengsla i to veker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale. Dette materialet fann politiet etter ei ransaking hos vedkommande etter mistanke om at han hadde innført ei sexdokke forma som eit barn. Forsvararen til mannen seier klienten hans ikkje erkjenner straffskuld.

Kripos meiner at dei som bestiller slike dokker kan ha gjort seg skuldig i overgrep mot barn tidlegare, eller at dei kan utgjere ein risiko for å gjere seg skuldig i overgrep mot barn i framtida. Derfor er det svært viktig at desse personane blir oppdaga, uttaler Kripos.

