Sjukepleiarar i Nesseby må jobbe 44 laurdagar i året

– Det er eit overtramp mot sjukepleiarane i Nesseby, seier leiaren for Sykepleierforbundet i Finnmark, Elin Holmgren, til NRK.

Den nye arbeidstidsordninga er eit resultat av at fagforeininga ikkje blei samd med kommunen om ny turnus.

– Medlemmene i Norsk Sykepleierforbund skreiv ikkje under den nye arbeidstidsavtalen før jul i fjor, fordi dei ikkje fekk moglegheit til å sjå over avtalen. Då blei dei påtvungne ei ny og mykje verre turnusordning, seier Holmgren.

Den nye turnusen gir dei kortare vakter og dermed fleire arbeidsdagar for å oppnå full arbeidstid. I staden for 18 til 19 helger årleg, må sjukepleiarane jobbar 18 søndagar og 44 laurdagar i året.

Holmgren seier ho meiner Nesseby kommune bruker den nye turnusen som eit pressmiddel. Fleire sykepleiarar i kommunen skal no sjå seg om etter anna arbeid.

Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune forsvarar den nye turnusordninga og seier til NRK at han meiner sjukepleiarane hadde fått ein betre turnus om dei gjekk med på det opphavlege forslaget til kommunen. Unni Haug, verksemdsleiar for helse og omsorg i Nesseby, viser til at dei har fått råd frå juristar, og at ho er trygg på at avtalen er innanfor loven.

