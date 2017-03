Statoil-utslepp lagt bort fordi politiet gløymde saka

Utsleppa frå Njord-plattforma varte i ein periode på sju år, og til saman sleppte oljeselskapet ut 3.245 tonn. No er saka forelda og blir lagt bort, men Statsadvokaten har bedt om ei utgreiing, skriv Teknisk Ukeblad.

Både Bellona og Miljødirektoratet melde saka til politiet. Politiadvokat Elisabeth Fiksdal i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at dei sende over saka til Statoil, men at politiet aldri fekk noka stadfesting. Ifølgje Fiksdal gløymde politiet å følgje opp saka med Statoil da dei ikkje høyrde noko meir.

– Ja, du kan vel eigentleg seie det sånn, seier Fiksdal.

Statsadvokatembetet i Rogaland har levert eit skriv med kraftig kritikk av Møre og Romsdal politidistrikt.

– Den lange liggjetida i saka er kritikkverdig. Eg ber derfor om ei skriftleg utgreiing for den behandlinga saka har fått, medrekna kva vurderingar som vart gjort, skriv statsadvokat Asbjørn Eritsland.

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil opplyser at selskapet ikkje kjenner til noka sikting.

– Vi fekk nyleg beskjed om at saka er lagt bort på grunn av manglande bevis, seier pressetalsmann Morten Eek.

