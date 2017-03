Tungvektarane sokk, trekte med seg børsen

Berre oljeselskapet Aker BP, det niande største selskapet på hovudindeksen, klarte så vidt å kare seg over 0-streken med ein kursauke på 0,14 prosent. Dei ni andre på topp ti-lista over dei største selskapa avslutta børsveka med raude tal, blant dei Statoil (-1,0), DNB (-0,4) og Telenor (-1,6).

Daglegvarekjeda Europris var desidert mest omsett fredag etter at hovudeigaren Nordic Capital selde alle aksjane sine i selskapet. Kursen fall med 0,8 prosent til 37,3 kroner. Nordic Capital har selt 54,6 millionar aksjar, 32,7 prosent av selskapet, til 35 kroner aksjen.

John Fredriksens Marine Harvest, det nest mest omsette selskapet, fall med 4 prosent.

I Paris steig CAC 40-indeksen med 0,7 prosent, mens FTSE 100 i London og Dax 30 i Frankfurt hadde ein nedgang på høvesvis 0,2 og 0,3 prosent.

Prisen på nordsjøolje steig litt og vart fredag ettermiddag omsett for 55,6 dollar fatet. Amerikansk lettolje gjekk for 53,2 dollar per fat.

(©NPK)