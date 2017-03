Universitetet i Oslo nektar å aldersteste asylsøkjarar

Det stadfester prorektor Ragnhild Hennum til Universitas.

Universitet har tent gode pengar på undersøkingane og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet (UDI) nesten 14 millionar kroner for testane, ifølgje dokument Universitas har fått innsyn i. I 2015 og 2016 testa Det odontologiske fakultet alderen til saman 3.501 asylsøkjarar. Fakultetet vil fullføre kontrakten med UDI, som går ut i slutten av mars, men vil ikkje levere eit nytt tilbod.

Dei siste åra har praksisen vore at Odontologisk fakultet har tatt røntgenbilete av tennene til asylsøkjarane, mens eit privat firma har tatt røntgenbilete av hand og handrot. Resultata blei stilt saman av ein erfaren barnelege gjennom firmaet Barnesak AS.

Metodeveikskap

Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen firmaet til Barnesak AS, som vurderte testresultata frå UiO, var i strid med etiske reglar for legar.

– Som fagperson meiner eg, til liks med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metodar som har så stor grad av metodeveikskap og så store standardavvik. Dette gjeld i høgste grad når konsekvensane for dei som blir underlagt desse undersøkingane er så store som dei er, seier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.

Fire av ti over 20

I år hadde Utlendingsdirektoratet planlagt å overlate ansvaret for aldersteste til det rettsmedisinske fagmiljøet i Noreg. Rettsmedisinsk institutt (RMI) har til no lege under Folkehelseinstituttet, men blei ved årsskiftet overført til Oslo universitetssjukehus.

Kva som skjer med alderstestinga no, er ikkje avklart.

I Noreg blei alderstestane tatt opp att rundt 2005 etter reaksjonar på at vaksne budde saman med barn på mottak meint for mindreårige.

Over 40 prosent av aldersundersøkinga som blei gjennomført i fjor hadde som resultat at søkjaren var 20 år eller eldre. UDI har operert med ein sikkerheitsmargin på to år, slik at asylsøkjarar som har fylt 20 normalt sett ikkje får opphald som barn, noko som ville løyst ut fleire rettar vaksne asylsøkjarar ikkje har.

RMI gjennomfører for tida ein metodegjennomgang av testane, og anbefaler ikkje at tannundersøking blir vidareført på grunn av manglande vitskapeleg belegg.

