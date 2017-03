VG: Toska tilbake på open soning

VG skriv at Toska nyleg vart flytta til avdeling D i Bergen fengsel. Dette er ei open avdeling med lågare sikringstiltak. Avdelinga ønskjer ikkje å kommentere saka overfor avisa og viser til teieplikta.

Med det mildare soningsregimet har Toska mellom anna fått fleire permisjonar, noko han har brukt til studium og korte turar til familien i Oslo, ifølgje VG.

Det var ei forklaring i retten frå Metkel Betew som gjorde at påtalemakta vart klar over at Toska og Betew hadde møttest på ein restaurant ved Jernbanetorget i Oslo. Dette førte til at Toska vart overført til lukka fengsel.

For Betew gjorde møtet sitt til at påtalemakta ville ha han tilbake på soning av forvaringsdommen. I vilkåra for prøvelauslatinga heiter det at Betew ikkje skal ha kontakt med kriminelle miljø, blant andre dei Nokas-dømde. Oslo tingrett kom i juni i fjor fram til at Betew skal tilbake i forvaring. Ankesaka i Borgarting lagmannsrett vart nyleg utsett fordi Betew er sjuk, opplyste forsvarar Marius Dietrichson til NTB.

Toska og Betew var blant dei 15 som vart dømde for å ha vore med på eller medverka til ranet av teljesentralen til Norsk Kontantservice i Stavanger i april 2004. Toska vart rekna som hovudmann og fekk 18 års fengsel, mens Betew vart dømd til 16 års forvaring med ei minstetid på ti år.

