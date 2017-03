Forbruket av legemiddel aukar stadig

Apoteka i Noreg hadde ei samla omsetning på 32,9 milliardar kroner i fjor, ein auke på 7,9 prosent frå 2015. Legemidla stod for 25,3 milliardar av omsetninga, ifølgje legemiddelstatistikken for 2016.

– Forbruket av legemiddel har hatt ein stabilt låg vekst over fleire år. Omsetninga har auka meir enn forbruket, seier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Han seier éin av to hovudgrunnar er at det er tatt i bruk fleire nye, kostbare legemiddel.

– Dette betyr betre behandling for pasientane, men òg auka legemiddelutgifter. For det andre ser vi framleis effektar av den svake norske krona. Når legemiddelprisane i Noreg blir baserte på prisane ute i Europa, slår den svake krona rett inn i prisane her i landet, forklarer Tysnes.

Av den samla legemiddelomsetninga på 25,3 milliardar kroner, dekte det offentlege 18,2 milliardar – 72 prosent av utgiftene.

Det vart brukt mest legemiddel til behandling av hjarte og kretsløp, etterfølgt av behandling av fordøyingsorgan. Mest pengar vart det brukte på behandling av immunsjukdommar og kreft, følgt av middel til behandling av nervesystemet, opplyser Apotekforeningen.

Ved utgangen av 2016 var det 868 apotek i Noreg.

(©NPK)