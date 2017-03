Helgesen møtt med krav om at ulvesona må fjernast

– Det var hyggeleg at han endeleg tok turen hit for å prate med oss. Han verka forståingsfull, men eg har ikkje tillit til at dei endringane som er foreslått i naturmangfaldlova vil gjere det lettare å ta ut ulv, seier Kirsten Winge i Søre Osen til NTB.

Ho sa klart frå til Helgesen om å skrote ulvesona da han besøkte garden hennar måndag.

– Det er så vidt eg veit ingen her som hatar ulv eller er imot at vi skal ha ulv i norsk natur i det heile. Problemet er at ulvesona gjer at vi som bur i ulvesona må ta heile belastninga åleine, seier Winge.

Ho viser til at ulven ikkje berre tar elg og hjortedyr, men òg går til angrep på hundar. Ho har sjølv sett ulvar i Slettås-flokken på nært hald og seier ulvane ikkje er redde for menneske.

– Spesielt tispa kan vere nærgåande. Ho er heilt uredd, seier Winge, som fryktar at ulvane kan komme til å angripe menneske, sjølv om ho for egen del ikkje føler frykt.

