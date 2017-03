Kulturrådet slår eit slag for lokalkulturen

Måndag lanserer Kulturrådet ein nettstad for lokalkulturen der heile landet er invitert til å registrere sine bidrag.

Alle kan registrere bidrag ved å fortelje og laste opp bilete og video på immateriellkulturarv.no. Bidraga kan sette lokale tradisjonar inn i ein nasjonal samanheng.

– Nettstaden vil etter kvart gi ei unik oversikt over den levande kulturarven i Noreg i dag, kvar den blir utøvd og kva kunnskap folk har, seier prosjektleiar Hildegunn Bjørgen.

Både feiring av høgtider, utøving av handverk og bruk av språket seier noko om det å vere norsk i dag, skriv Kulturrådet i ei pressemelding.

Kulturrådet oppfordrar både foreiningar og privatpersonar til å ta del i det rådet kallar ein digital dugnad.

Oversikten over immateriell kulturarv i Noreg er ein del av tiårsmarkeringa for at Noreg ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv.

Nettsida blir lansert med seminar på Interkulturelt Museum i Oslo. Der deltar blant andre statssekretær Bård Folke Fredriksen (H), den norske UNESCO-kommisjonens leiar Tora Aasland og Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

(©NPK)