Kvinne sakna i Langesund – nabo høyrde kvinneskrik

Ingen har sett den 25 år gamle kvinna sidan ho drog frå ein privat fest i byen natt til laurdag. Ho gjekk frå festen utan yttertøy, opplyser politiet i Telemark. Telefonen til kvinna har òg vorte funnen i huset der ho sist vart sett, skriv Varden.

I samråd med dei pårørande gjekk politiet måndag ut med ei offentleg etterlysing av den sakna, Renate Moen. Ho er 152 centimeter høg, har normal kroppsbygning, skulderlangt lyst hår, blågrå auge og er lys i huda.

Politiet leitar med mannskap, hundar og helikopter. I tillegg deltar òg Norske Redningshunder, Sivilforsvaret og Røde Kors i leitinga etter den 25 år gamle kvinna. Ifølgje Varden er ho mor til to barn.

Politiadvokat Ingrid Øygarden i Sør-aust politidistrikt seier til NTB at politiet ikkje kan sjå bort frå at det kan ligge noko kriminelt bak forsvinninga, og at dei går breitt ut i etterforskinga.

Høyrde kvinneskrik

Ei venninne av den sakna kvinna, som òg var på den aktuelle festen, fortel til Telemarksavisa at tobarnsmora plutseleg var borte.

– Da eg sprang ut å sjå etter henne, var ho berre borte. Men kva klokka var, det anar eg ikkje, sa venninna.

Ein nabo til staden der festen heldt hus, fortel til Varden at ho høyrde kvinneskrik og høglydt krangel frå utsida av huset der festen var i gang til ved firetida på natta.

– Ho ropte noko sånt som "gi deg, din idiot", seier ho og fortel at ho òg trur ho høyrde ein bil samtidig.

Har funne klede

– Vi har funne klede som vi skal undersøkje, men om desse høyrer til kvinna, kan eg ikkje stadfeste eller avkrefte no, seier lensmann Sverre Walle i Bamble til NRK.

Ifølgje Telemarksavisa vart funnet gjort i ei søppelkasse ved huset der kvinna skal ha vore på fest fredag kveld.

Etter det avisa kjenner til, skal kleda ha vore pakka inn i ein plastpose. Det er ikkje kjent kva slags type klede det er snakk om.

Politiet sjekkar òg overvakingskamera i området for å sjå om dei kjem nærare ei løysing på kva som kan ha skjedd med tjuefemåringen.

Forsvann frå fest

Det var foreldra til Moen som melde henne sakna rundt eit døgn etter at ho drog frå selskapet, som politiet skildrar som ein heilt vanleg privat fest. Det er tidlegare meldt at ho skal ha tatt avskjed med dei andre festdeltakarane før ho gjekk frå bustaden til fots. Deretter har ingen sett henne.

– Vi har ingen opplysningar eller andre moment som tyder på at den sakna ikkje ønsker å bli funnen, sa operasjonsleiar Vidar Aaltvedt i Sør-aust politidistrikt til NTB søndag kveld.

Politiet ønsker tips i saka på telefon 02800.

