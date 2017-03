LO og NHO sparka i gang lønnsoppgjeret 

Lønnsoppgjeret fekk den formelle starten da LO overleverte krava sine til motparten NHO måndag. LO-leiar Gerd Kristiansen og administrerande direktør Kristin Skogen Lund i NHO gjorde unna det tradisjonelle handtrykket i ekspressfart i NHO-lokala.

– Vi er veldig samstemte og einige om bakteppet, seier Skogen Lund og strekar under behovet for eit "balansert oppgjer".

– Eg er ikkje ueinig i det Kristin Skogen Lund seier. Vi er alle opptatt av at vi ikkje på nokon måte skal sette industrien vår i fare. Det betyr at vi også i år må ha eit moderat oppgjer, seier Kristiansen til NTB.

Men like enkelt blir det neppe når forhandlingane verkeleg startar. Oppgjeret i fjor vart nemleg sørgjeleg for arbeidstakarane, som opplevde at prisveksten åt opp heile lønnsoppgjeret – og vel så det. Fasiten vart 1,2 prosent reallønnsnedgang.

– Ikkje null

LO er derfor klar på at det ikkje er aktuelt med eit like magert oppgjer som i 2016.

– Vi kan ikkje køyre nulloppgjer år etter år. Arbeidstakarane må ha sin del av det vesle som vi veit er der til fordeling, seier Kristiansen.

Ho strekar under at "moderat ikkje nødvendigvis betyr null".

– Noko må vi få til. Vi har store grupper som det er lenge sidan har hatt ei reallønnsutvikling.

NHO har på si side bedt om eit "ytst moderat" oppgjer på under 2,5 prosent, ikkje minst av omsyn til den konkurranseutsette industrien.

– Vi må ha eit oppgjer som endar under det som er estimert for handelspartnarane våre. Vi kan ikkje auke dette lønnsgapet, som allereie er stort, seier Skogen Lund til NTB.

Estimatet for kostnadsvekst hos Noregs handelspartnarar er 2,5 prosent, ifølgje NHO.

– Oljenedturen ikkje over

Både LO og NHO hadde gjort greie for for posisjonane sine allereie før den formelle forhandlingsstarten måndag.

Bakteppet for oppgjeret i år er at økonomien er i betring etter to–tre turbulente år med oljeprisfall og svikt i oljeinvesteringane.

– Det stemmer, men oljenedturen er ikkje over. Vi ser at det som held arbeidsmarknaden oppe, er offentleg og skjerma sektor. Trass i at kronekursen har gått ned og vi har fått styrkt konkurranseevne, går eksporten ned. Det konkurranseutsette næringslivet klarer ikkje få til den veksten vi treng, seier Skogen Lund.

Kristiansen er einig i dette verkelegheitsbiletet.

– Vi er samstemte om utfordringa, seier ho.

(©NPK)