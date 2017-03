Lus og sjukdommar truar fiskehelsa

Det viser Fiskehelserapporten 2016 som Veterinærinstituttet la fram måndag.

Lakselus fekk med rette mykje merksemd i fjor. Men også andre sjukdommar pregar i aukande grad situasjonen, viser rapporten.

Meir sjukdom

Blant anna er det registrert fleire utbrot av infeksiøs lakseanemi (ILA) fleire stader langs kysten. ILA er ein alvorleg og smittsam virussjukdom hos fisk, der viruset primært angrip blodårane. Sjukdommen kan føre til alvorleg blodmangel, væske i huda og blødingar i hud og indre organ.

I nokre år har utbrota av ILA vore konsentrerte rundt Lofoten og Vesterålen. Men i fjor vart det konstatert ILA-utbrot på til saman tolv stader – åtte i Nordland, særleg i området rundt Rødøy, tre i Sør-Trøndelag og dessutan eitt utbrot i Finnmark. ILA opptrer gjerne i klynger ut frå lokal smitte.

– Veterinærinstituttet jobbar i fleire forskningsprosjekter for å forstå kvifor primærutbrota kjem, seier forskar Trude Marie Lyngstad ved Veterinærinstituttet.

Over tid har likevel talet på utbrot vore relativt stabilt, opplyser seksjonsleiar for fiskehelse og biosikkerheit Atle Lillehaug til NTB.

Utfordringar

Også virussjukdommen pankreas er på veg opp igjen etter ein nedgang i 2015, viser rapporten. Pankreassjukdommen fører til omfattande skadar på bukspyttkjertelen til fisken og betennelsar i hjarte- og skjelettmuskulatur.

I fjor vart det påvist PD i totalt 138 oppdrettsanlegg.

– Talet på tilfelle er relativt stabilt, men smitten har spreidd seg nordover, seier Lillehaug.

Det fører til nye utfordringar, fordi ambisjonen er å halde dei fire nordlegaste fylka fri for denne sjukdommen.

– Når vi får utbrot i desse fylka, må fisken i anlegga destruerast for å utrydde smitten, seier Lillehaug.

Lenger sør er sjukdommen meir utbreidd. Dermed er det ifølgje Lillehaug mindre realistisk at ein vil greie å utrydde den.

Smittespreiinga kjem gjerne av at fiskeyngel og smolt blir flytta frå oppdrettsanlegg i sør til anlegg lenger nord.

Lus

Når det gjeld lakselus, var situasjonen i fjor omtrent den same som året før, landet sett under eitt. Men mens lusetala gjekk ned i dei midtre delane av landet, opplevde dei sørlege delane ein auke, med både større produksjon av luseegg og høgare smittepress, ifølgje rapporten.

Også Troms og Agder-fylka opplevde større smittefare i 2016 enn 2015.

Samtidig gjekk bruken av lakselusmiddel for første gong ned i fjor, noko som først og fremst kjem av at oppdrettarane i større grad no brukar ikkje-medikamentelle metodar.

– Lusa har gitt større problem etter kvart fordi fisken har blitt resistent mot legemidla og dermed vanskelegare å behandle, seier Lillehaug.

(©NPK)