Regjeringa flyttar norsk IS-styrke til Vest-Irak

Den utvida utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vart måndag ettermiddag orientert om at mandatet for det norske bidraget i krigen mot IS blir forlengd med tolv månader frå og med 10. mars 2017.

Styrken er i dag i det kurdisk-kontrollerte Arbil-området i Nord-Irak, der Noreg òg har hatt eit kirurgiteam ved det militære sjukehuset. Styrken skal vere like stor som før, rundt 60 personar, etter flyttinga til Anbar.

– Dei norske styrkane i Irak skal framleis ikkje delta direkte i kamphandlingar, seier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Trening og rådgiving

Forsvarsministeren seier oppdraget går ut på å trene og gi råd til irakiske styrkar på brigade- og divisjonsnivå i tillegg til politi og grensevakt.

– Dette inkluderer rådgiving i samband med planlegging og gjennomføring av operasjonar, seier Søreide. Noreg skal òg tilby eit kirurgiteam til eit militærsjukehus i Anbar, tilsvarande det som er i Arbil.

– Kontinuerleg vurdering

Mandatet for det norske styrkebidraget gir rom for forlenging. Forsvarsministeren seier at styrkebidraget blir vurdert i lys av tryggleiken og den politiske utviklinga elles.

– Etter kvart som IS blir pressa og mistar kontroll over stadig meir territorium, endrar òg dei konkrete styrkebehova i koalisjonen seg. Det er ikkje lenger behov for det norske styrkebidraget i Nord-Irak, men etterspørselen etter kapasitetsbygging av irakiske tryggingsstyrkar i andre delar av Irak aukar, seier ho.

(©NPK)