Rekordhøge erstatningsutbetalingar etter tannlegebesøk

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandla i 2016 til saman 373 erstatningskrav frå folk som var misfornøgde med tannlegen sin. I 175 av sakene fekk klagene medhald, noko som svarar til 47 prosent, melder P4.

– Typiske eksempel på erstatningskrav vi får, er feilbehandling knytt til rotfylling, dårleg krone- og brutilpassing og mangelfull oppfølging gjennom fleire år. I 90 prosent av sakene vi gir medhald i, har det vore ei feilbehandling, seier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i NPE til radiokanalen.

Dei som fekk medhald i sine klager i fjor, fekk til saman 15,6 millionar kroner i erstatning.

Ifølgje Den norske Tannlegeforening går åtte av ti vaksne her i landet årleg til tannlegen, noko som betyr at den private tannhelsetenesta behandlar over tre millionar menneske kvart år.

– Alle klager er sjølvsagt ei for mykje, men tala er ikkje spesielt høge i lys av kor stor del av befolkninga som brukar tannlegar, seier president Camilla Hansen Steinum i Den norske Tannlegeforening.

Ho understrekar at foreininga er glad for at klageordninga er meir kjent, og at pasientane får den støtta dei skal ha.

