Solvik-Olsen vil ha påbod om alkolås i bussar

– Betre trafikktryggleik er høgt prioritert i regjeringa. Derfor ønskjer vi no å innføre påbod om alkolås i bussar og minibussar. Dette vil redusere risikoen for trafikkulykker og auke tryggleikskjensla for passasjerane, meiner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Det er Vegdirektoratet som på vegner av Samferdselsdepartementet sender ut høyringsforslaget. I første omgang skal påbodet gjelde norskregistrerte bussar og minibussar som driv persontransport mot vederlag. Forslaget skal òg ut på EØS-høyring.

I høyringsbrevet skriv Vegdirektoratet at dei førebels ikkje kan tilrå at påbodet skal gjelde drosjar.

Fleire andre land har allereie påbod om alkolås, og stadig fleire transportselskap i Noreg har på eige initiativ tatt i bruk alkolås.

I høyringsforslaget foreslår Vegdirektoratet ei overgangsordning på to år for selskap som har starta opp med persontransport før alkolåspåbodet blir gjeldande.

Høyringsfristen er sett til 9. juni.

