Stor variasjon i delen fattige innvandrarbarn

Tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at berre 5,4 prosent av barn utan innvandrarbakgrunn høyrde til eit hushald med vedvarande låg inntekt i 2015. Blant innvandrarbarn var delen 38 prosent, skriv Vårt Land. Det er spesielt to årsaker: mange med låg inntekt i innvandrarbefolkninga og høg innvandring dei siste åra.

Tala frå SSB viser likevel eit stort sprik. Barn med bakgrunn frå Somalia, Syria, Irak, Eritrea og Afghanistan er sterkt overrepresenterte i låginntektsgruppa. Mens det er langt færre i denne kategorien blant barn med bakgrunn frå India, Bosnia-Hercegovina, Sri Lanka, Filippinane og Vietnam.

SSB-forskar Jon Epland drar fram to forklaringar til desse forskjellane.

– For det første er barneflokkane i dei fattigaste familiane store. I hushalda i den andre enden av skalaen er normalen 2,5 til 3 barn. For det andre er sysselsettinga i familiar med somalisk, syrisk og irakisk bakgrunn låg. Mens blant dei med andre bakgrunnar er det vanleg at både mor og far er i jobb, seier han.

SSB-tal viser at blant innvandrarar med somalisk bakgrunn er berre 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene i jobb.

