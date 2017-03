Sykepleierforbundet bekymra over akuttavdelingane

Ifølgje NRK er belegget ofte så høgt at pasientar ikkje blir sende vidare til behandling. Sykepleierforbundet har den siste tida fått bekymringsmeldingar frå blant anna Hamar, Lillehammer og Østfold.

–Det verste som kan skje, er jo at pasientane døyr og at vi ikkje får starta opp og gitt riktig behandling før det er for seint, seier forbundsleiar Eli Gunhild By. Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet Kjersti Toppe meiner situasjonen ved mange akuttmottak er uforsvarleg.

–Det er svært farleg for dei pasientane det gjeld, for akuttmottaka er jo ikkje dimensjonert eller har ei bemanning til å ta seg av pasientane. Då risikerer ein at pasientane blir liggjande utan nødvendig tilsyn.

By meiner det overordna ansvaret ligg hos helseminister Bent Høie (H).

– Så har vi dei regionale helseføretaka og det enkelte føretaket, som må organisere seg på ein slik måte at pasientsikkerheita blir varetatt, seier ho.

