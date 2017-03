Talet på ran i Oslo halvert på tre år

I 2013 vart det registrert 997 ran i Oslo, noko som vart omtalt som ei ransbølgje, skriv TV 2. Det høge talet resulterte i fleire krisemøte mellom politi og politikarar, og ei eiga ransgruppe vart oppretta. I 2016 var det i motsetning «berre» 391 ran i hovudstaden.

– Det kjem av ein målretta innsats som vi har lagt ned over tid og at vi har hatt moglegheita til å byggje opp eit fagmiljø som berre jobbar med desse typar saker. Det gjer at vi blir gode og får personkunnskap. Innsatsen vi har lagt ned gir resultat, seier leiar for ransgruppa i Oslo politidistrikt Tor Erik Hoøen.

– Godt eksempel på bra politiarbeid, seier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

