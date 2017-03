Færre narkomeldingar – politifolk gir reforma skulda

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at talet på narkotikmeldingar gjekk ned frå i underkant av 42.000 i 2015 til noko over 36.000 i fjor – ein nedgang på 13 prosent, skriv Klassekampen.

Christian Stoutland, leiar i Norsk Narkotikapolitiforening, meiner politireforma har ført til kapasitetsproblem som kan forklare den dramatiske nedgangen.

– Hovudgrunnen til nedgangen er antakeleg at politiet er i omstilling. 27 distrikt skal bli tolv. Det er massevis av prosessar, arbeidsgrupper og koordineringsmøte. Då blir kapasiteten redusert i ein periode, meiner Stoutland.

Det er i hovudsak frå politiet og tollvesenet meldingane kjem. Stoutland trur tala kan endre seg når arbeidet med reforma er over, men peikar også på at politiet prioriterer annleis no enn tidlegare.

– Ein går i mindre grad etter dei tunge brukarane. Politimeldingar for bruk kjem i større grad som følgje av at ein oppdagar narkotika i samband med andre brotsverk, seier han.

