Færre søkte Politihøgskolen

Ifølgje Politiforum har talet på søkarar auka fem år på rad før det i år er registrert ein nedgang. I år er det færre søkarar enn både 2016 og 2015.

– Politihøgskolen har opplevd rekordstore søkartal over fleire år. Vi kan ikkje rekne med at dette berre fortset. Søkartalet er framleis høgt, og dette gir eit godt utgangspunkt for den vidare opptaksprosessen, seier fungerande rektor Tor Tanke Holm.

Av søkarane er 45,8 prosent kvinner og 54,2 prosent menn. Dette er den høgste kvinnedelen Politihøgskolen nokon gong har hatt. Snittalderen er ganske konstant på 22,4 år.

Politiet har eit mål om å nå to politifolk per tusen innbyggjarar i 2020. Derfor tar Politihøgskolen inn 720 studentar også i år, men frå neste år kan talet på studieplassar bli redusert, skriv Politiforum. Politidirektoratet har i rådd Justis- og beredskapsdepartementet til å redusere talet på studieplassar frå 720 til mellom 500 og 550.

