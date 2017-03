Helseministeren vil få barn til å kutte ned på brus og kvardagssnop

Dette er eitt av punkta i Nasjonal handlingsplan for betre kosthald, som vart lagt fram i Stavanger tysdag.

Kosthaldet til barn og unge blir trekt fram som ei kjelde til særskilt bekymring.

– Gode vanar blir skapt tidleg. Det vi lærer i barneåra har vi ofte med oss vidare i livet. Derfor er vi veldig opptatt av å stimulere barn og unge til å ete sunnare, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Barn og unge et meir sukker enn dei bør, og dei ligg dårlegare an enn vaksne, viser nye tal frå Helsedirektoratet. Halvparten i gruppa 9 til 13 år har eit høgare sukkerinntak enn tilrådd. For vaksne gjeld dette 20 prosent

Når det gjeld metta feitt, er tilstanden omtrent like dårleg for barn og vaksne. 85 prosent i aldersgruppa 9 til 13 et meir metta feitt enn tilrådd, mens talet er 80 prosent for vaksne.

Skal snu sukker-trenden

Dei neste fire åra tar Høie mål av seg til å snu trenden. Meir fisk, frukt og grønt – og samtidig mindre sukker – er målet.

* Innan 2021 skal delen 15-åringar som et godteri eller drikk brus fem gonger i veka eller oftare, halverast.

* Delen 15-åringar som et frukt eller grønsaker ein gong i veka, skal aukast med 50 prosent.

* Delen som et fisk til middag ein gong i veka eller fiskepålegg tre gonger i veka, skal auke med 20 prosent.

Samtidig fortset regjeringa arbeidet med å få fleire barn og unge til å la seg begeistre av fisk. I samband med handlingsplanen, blir det sett av 10 millionar kroner gjennom programmet Fiskesprell. Pengane skal blant anna brukast til kurs og opplæring av tilsette i barnehagar og skular.

Dei yngste og dei eldste

Mat og måltid for dei yngste og dei eldste utgjer ein viktig del av handlingsplanen, som Høie presenterte saman med tre andre statsrådar.

Høie trekte fram korleis eldre har fått betre livskvalitet ved sjukeheimar som har endra måltidsrutinar.

Birtavarre sjukeheim i Kåfjord blir trekt fram som eit eksempel til etterfølging. Her får bebuarane varm lunsj, og middagen er flytta til klokka 16. Bebuarane søv betre, og pasientar ved demensavdelinga har blitt rolegare, påpeikte Høie.

Mange kjenner ikkje kosthaldsråda

I tillegg til særtiltak retta mot unge og eldre, set handlingsplanen også generelle mål for befolkninga.

– Det finst ein fantastisk diett som gir kroppen alt den treng for å fungere, nemleg kosthaldsråda til myndigheitene, reklamerte helseministeren.

Mange følgjer ikkje anbefalingane i dag. For eksempel er det berre 25 prosent av vaksne som får i seg så mykje grove kornvarer som tilrådd. 24 prosent av menn og 21 prosent av kvinner følgjer kostråda for mengde av feit fisk.

Ein sentral del av utfordringa blir å få folk til å følgje opp sjølve. Tal frå 2015 viste at 45 prosent av menn og 63 prosent av kvinner kjende til tilrådingane frå myndigheitene. Regjeringa ønskjer å auke delen betydeleg – til 80 prosent.

Mat og psykisk helse

Det trengst også meir kunnskap om samanhengen mellom mat, ernæring og psykiske lidingar. Kostråda som skal gi oss betre fysisk helse, kan også gi betre psykisk helse, heiter det i handlingsplanen.

Personar med alvorleg psykiske lidingar har betydeleg kortare forventa levetid enn befolkninga elles.

– Årsakene til dette er samansette, men levevanar som lite fysisk aktivitet og dårleg kosthald, er blant faktorane som kan vere av betydning, heiter det.

(©NPK)