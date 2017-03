Helsetilsynet slår alarm om svikt i barnevernet

Til saman har 225 kommunar eller bydelar hatt ein gjennomgang av arbeidet med slike meldingar, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikkje har fått det: "Vi har i dette tilsynet sett at meldingar til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, vart lagt bort. Barn som skulle hatt hjelp, fekk det ikkje. Bekymringa vart lagt i skuffen."

– I dette tilsynet har vi sett at for mange kommunar sviktar når det gjeld å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, seier assisterande direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.

Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på tilsynsrapportane til fylkesmennene frå 57 barnevernstenester i tillegg til eigenvurderingar frå 114 barnevernstenester.

I 49 av dei 57 barnevernstenestene som vart undersøkte av fylkesmennene, vart det funne svikt i tydinga lovbrot og/eller forbetringsområde. I 97 av dei 114 barnevernstenestene der tilsette vurderte eige arbeid konkluderte dei sjølv med svikt.

