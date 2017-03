Jotun-smell i Russland

Det norske selskapet opplyser til Dagens Næringsliv at fabrikken først vart forseinka med eitt år, og at dette kom av at leverandøren ikkje leverte etter dei krava Jotun hadde stilt.

Deretter har krav frå styresmaktene gjort at fabrikken har blitt ytterlegare forseinka.

–Vi har opplevd at krava har endra seg undervegs i byggjeprosjektet og såleis ført til ytterlegare forseinkingar, skriv Jotuns konsernsjef Morten Fon i ein e-post.

