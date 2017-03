Liten auke i avkastinga til Folketrygdfondet

Det er 1,2 prosentpoeng betre avkasting enn marknaden. Marknadsverdien utgjorde ved årsskiftet 212,3 milliardar kroner.

– Betre utsikter for verdsøkonomien, oppgang i oljeprisen og rekordhøge lakseprisar gav solide resultat for året, seier administrerande direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet.

Avkastinga for aksjeporteføljen var på 10,5 prosent og 2,2 prosent for renteporteføljen. Meiravkastinga for aksjeporteføljen var 1,8 prosentpoeng, mens meiravkastinga for renteporteføljen var 0,3 prosentpoeng.

Avkastinga er om lag på nivå med den årlege gjennomsnittlege avkastinga dei siste ti åra, som er 7,2 prosent. Meiravkastinga er også på nivå med det årlege tiårssnittet, som er 1,1 prosentpoeng.

Svarva poengterer at det kan vere krevjande å halde oppe ei høg avkasting framover.

– Innovasjonstakten er rask, forretningsmodellar må justerast og internasjonal politikk er i endring, seier ho.

