Mediemangfaldsutvalet: Viktig å styrke media

Media treng ekstra støtte i ein vanskeleg overgangsfase, meiner utvalsleiar Knut Olav Åmås, som tysdag overleverte utvalsapporten til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det har vore knytt stor spenning til rapporten. Dei siste åra har media slite med stupande annonseinntekter, store nedbemanningar, søkkande lesartal og overgang til digitale plattformer, som brukarane framleis ikkje er vande til å betale for.

Ekstra støtte

Per i dag finst det dermed ingen berekraftige forretningsmodellar, sa Åmås da han presenterte rapporten for eit stort og lydhøyrt publikum.

Eit samrøystes utval går inn for å gi media ekstra støtte i ein overgangsperiode og foreslår ei rad nye tiltak med ein samla prislapp på mellom 743 og 843 millionar kroner per år. Dette vil komme på toppen av den eksisterande mediestøtta, som i år er på totalt 7,7 milliardar kroner.

– Det er ein stor sum, men det er eit relativt lite beløp for ein nøkkelbransje i djupe, strukturelle endringar. Det finst nok av eksempel på at staten yter overgangsstønad i langt større omfang enn dette, seier Åmås til NTB.

Bekymra

Både Åmås og resten av utvalet er uroleg for mediesituasjonen, særleg for kva dette har å seie for innhaldet i media – i ei tid der stadig fleire bruker sosiale medium som nyheitskanal og falske nyheiter florerer.

– Eg er mest bekymra for at den meir krevjande journalistikken, den som krev arbeid med mange kjelder og kanskje med uvisst resultat, ikkje blir prioritert lenger. Det er tankevekkande når leiande politikarar i Noreg seier dei blir meir skånsamt behandla i vanskelege saker enn før, og at dei seier at dei merker svekkinga av redaksjonane, seier Åmås.

Utvalet foreslår ein rad endringar i mediepolitikken, mellom anna ei omfordeling av produksjonstilskotet frå nummer-to-aviser i byane til lokalavisene, og å innføre eit tak på tilskotet til individuelle mottakarar (den såkalla pressestøtta) til 27 prosent av driftskostnadene til mottakaren.

Taparane

Det kjem aviser som Nationen, Vårt Land, Klassekampen og nummer-to-aviser som Bergensavisen og Rogalands Avis, som i dag er dei største mottakarane av pressestøtte, til å tape på.

Alle nyheits- og aktualitetsmedium, også medium som dekker få stoffområde i djupna, bør få fritak frå meirverdiavgifta, meiner utvalet, som òg foreslår at pressa dei neste fire åra skal få fritak for arbeidsgivaravgift. Det kan spare media for utgifter på mellom 500 og 600 millionar kroner.

Arbeidarpartiet er skeptiske til ei slik løysing, mens KrF er villig til å diskutere det. Ib Thomsen i Frp meiner eit slikt fritak, sjølv i ein overgangsperiode, er eit svært dårleg forslag.

– Det vil føre til ei massiv statleg subsidiering av medieselskap, som kjem på toppen av pressestøtta, seier Thomsen. Ei slik støtte er både prinsipielt gale og kjem òg til å fungere som ein bremsekloss for nødvendig omstilling og nytenking i bransjen, meiner han.

– Hastar

Utvalet strekar samtidig under at mediestrukturane endrar seg langt raskare enn mediepolitikken, og at politikarane no må på banen.

Kulturministeren kan likevel ikkje love noka stortingsmelding før valkampen i sommar og haust. No skal rapporten ut på høyring, noko som kjem til å ta minst tre månader.

Tysdag kom dei siste opplags- og lesartala, som viser at totalopplaget for avisene framleis går ned, men at ein veksande betalingsvilje hos digitalkundar bremser fallet.

Det reine papiropplaget utgjer no 24,1 prosent av nettoopplaget til avisene og er stadig på veg nedover. Men dei aller fleste kundane vel såkalla komplett-abonnement, som både gir papir og digital tilgang. I tillegg auka det reine digitalopplaget med 8,6 prosent i fjor.

(©NPK)